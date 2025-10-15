Киевские власти сообщили о подготовке автобусов для эвакуации жителей

Администрация столицы выступила с противоречивыми сообщениями

Киевская администрация вызвала волну тревоги среди жителей, объявив о подготовке автобусов для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций. С соответствующим заявлением выступил начальник аппарата Киевской городской администрации Дмитрий Загуменный.

Государственный деятель уточнил, что проект уже разрабатывается, хотя сталкивается с бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Он подчеркнул, что власти ищут способы запустить эту инициативу, чтобы обеспечить безопасность людей.

Эта новость мгновенно разошлась по украинским СМИ и соцсетям, породив слухи о возможных чрезвычайных сценариях в столице. Многие вспомнили о предупреждениях экспертов, которые ранее говорили о рисках перебоев с отоплением и электроснабжением предстоящей зимой.

Однако спустя несколько часов киевская администрация поспешила опровергнуть сообщение, назвав высказывание чиновника искаженным. В официальном заявлении поясняется, что город не готовит массовую эвакуацию населения.

По словам представителей мэрии, речь шла не о вывозе жителей, а о проекте переоборудования автобусов в специальные машины для транспортировки тяжелораненых и оказания экстренной медицинской помощи. Эти работы, как отметили власти, выполняются по заказу военных.

Напомним, тема эвакуации Киева поднимается не в первый раз. Ранее по этому поводу высказались в США.