Киевские власти сообщили о подготовке автобусов для эвакуации жителей

Эвакуация Киева: срочное заявление властей
Фото: www.unsplash.com
Администрация столицы выступила с противоречивыми сообщениями

Киевская администрация вызвала волну тревоги среди жителей, объявив о подготовке автобусов для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций. С соответствующим заявлением выступил начальник аппарата Киевской городской администрации Дмитрий Загуменный.

Государственный деятель уточнил, что проект уже разрабатывается, хотя сталкивается с бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Он подчеркнул, что власти ищут способы запустить эту инициативу, чтобы обеспечить безопасность людей.

Эта новость мгновенно разошлась по украинским СМИ и соцсетям, породив слухи о возможных чрезвычайных сценариях в столице. Многие вспомнили о предупреждениях экспертов, которые ранее говорили о рисках перебоев с отоплением и электроснабжением предстоящей зимой.

Однако спустя несколько часов киевская администрация поспешила опровергнуть сообщение, назвав высказывание чиновника искаженным. В официальном заявлении поясняется, что город не готовит массовую эвакуацию населения.

По словам представителей мэрии, речь шла не о вывозе жителей, а о проекте переоборудования автобусов в специальные машины для транспортировки тяжелораненых и оказания экстренной медицинской помощи. Эти работы, как отметили власти, выполняются по заказу военных.

Напомним, тема эвакуации Киева поднимается не в первый раз. Ранее по этому поводу высказались в США.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Россия поставит на место США: назван способ предотвратить ядерную войну

Москву принуждают действовать решительно и нанести удар по Вашингтону при необходимости

"Все вышли": Трамп неожиданно объявил о полном развале БРИКС

Лидер уверен, что нанес по организации сокрушительный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей