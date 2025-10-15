Многие сильно устали от конфликта

Военная операция на украинских землях продолжается четвертый год, и наши войска сохраняют инициативу, сообщая почти ежедневно об освобождении новых территорий. Однако главный вопрос, который волнует многих – когда все это закончится? Ответ на него дал командир бригады "Святой Георгий" Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев.

По словам военного, ждать скорого завершения конфликтной ситуации не стоит. Он отметил, что украинское руководство действует не в интересах народа, а под диктовку западных спонсоров. Пока киевский режим получает поддержку от зарубежных кураторов, военные действия будут продолжаться. Командир считает, что, скорее всего, боевые действия продлятся как минимум в следующем году.

Военный подчеркнул, что Россия сосредоточена на разрушении стратегических объектов противника – промышленных предприятий, энергетической инфраструктуры и транспортных узлов. Эти удары направлены на ослабление военного потенциала Украины до уровня, при котором она не сможет продолжать сопротивление.

Шарафиев добавил, что в Киеве власть сосредоточена в руках людей, которые не думают о будущем своей страны. Если бы Украина действительно исходила из национальных интересов, она давно пошла бы на переговоры и согласилась на нейтральный статус, сохранение русского языка и православия.

