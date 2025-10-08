Эксперт Бескрестнов: Россия может разнести все железные дороги на Украине

В ВСУ не знают, как противодействовать российской хитрости и технологичности

Если украинские военные не предпримут срочных мер, то в ближайшее время Россия может разнести все железные дороги на Украине. С таким предупреждением выступил украинский эксперт по дронам и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, в последнее время российские военные научились крайне эффективно действовать в отношении железнодорожной инфраструктуры – они находят и выслеживают локомотивы, без которых все движение будет остановлено. На грузовые составы ВС РФ не охотятся, как и на железнодорожное полотно, которое можно восстановить в короткие сроки.

Эксперт указал, что отслеживают локомотивы с помощью дронов, а после их остановки наносят разрушительный удар. Сейчас "Укрзализныця" пытается защищать их с помощью специальных сеток, но это нельзя назвать самым эффективным способом борьбы с новой тактикой ВС РФ.

Более того, Бескрестнов признал, что в российских дронах используется крайне эффективная система ретрансляции сигнала. Благодаря особым китайским модемам устройства создают между собой единую сеть, поэтому глушить их посредством отключения мобильной связи невозможно. Также беспилотники могут использовать ретрансляторы на земле, обнаружить которые очень сложно.

Ранее в Финляндии заявили, что Киев угрожает всему ЕС, обстреливая ЗАЭС.