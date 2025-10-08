Москва уверенно добивается поставленных целей

Экс-работник вашингтонской администрации Фрэнк Роуз заявил, что американские власти оказались не готовы к новой тактике нашей страны на украинских землях, основанной на массовом применении дронов.

Он с прискорбием признал, что американская армия не располагает достаточными средствами, чтобы эффективно противостоять роям российских "боевых птичек", которые все чаще становятся главным инструментом на полях сражений.

Аналитик уверен, что появление у Российской Федерации целых "роев" беспилотных аппаратов стало переломным моментом в современном конфликте. Эти технологии, подчеркнул он, полностью изменили стратегию ведения боевых действий и продемонстрировали, что американцы не успевают адаптироваться к новым условиям.

Аналитик пожаловался, что в такой ситуации вашингтонская администрация фактически оказалась в уязвимом положении – технологическое развитие беспилотных систем идет слишком медленно. Он выразил тревогу тем, что отставание США может стоить им стратегического преимущества.

Отдельно эксперт отметил, что часть наших "боевых птичек" управляется при помощи искусственного интеллекта, что делает их еще более опасными и совершенными. По его мнению, это не просто тактическое новшество, а начало новой эры в военном деле, к которой США оказались не готовы.

