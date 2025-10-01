В соседней стране предупредили о неминуемой катастрофе

Работу над урегулированием украинского конфликта нужно начинать незамедлительно, поскольку даже при наличии поддержки со стороны Запада страна не выдержит российского натиска. Такое заявление в соцсетях сделал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Политик напомнил о словах венгерского премьера Виктора Орбана, который уверен, что у Украины нет шансов выстоять перед Россией без помощи со стороны Европы и США. Он, в свою очередь, полагает, что у страны вообще нет будущего в случае продолжения конфликта.

"Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно немедленно начать работать над прекращением этой войны", – написал Мема.

Ранее стало известно, что отношения между Украиной и США могут оказаться на грани катастрофы из-за объявленного шатдауна. Прекращение работы американского правительства отразится на поставках оружия и финансовой помощи Киеву, что грозит стране большими военными трудностями. В особенности украинские власти могут забыть о передаче дальнобойного вооружения для ударов по России.