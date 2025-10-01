Политик Мема призвал срочно начать работу по прекращению конфликта на Украине

"Нет шансов": в Финляндии выступили со срочным призывом по Украине
Фото: соцсети
В соседней стране предупредили о неминуемой катастрофе

Работу над урегулированием украинского конфликта нужно начинать незамедлительно, поскольку даже при наличии поддержки со стороны Запада страна не выдержит российского натиска. Такое заявление в соцсетях сделал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Политик напомнил о словах венгерского премьера Виктора Орбана, который уверен, что у Украины нет шансов выстоять перед Россией без помощи со стороны Европы и США. Он, в свою очередь, полагает, что у страны вообще нет будущего в случае продолжения конфликта.

"Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно немедленно начать работать над прекращением этой войны", – написал Мема.

Ранее стало известно, что отношения между Украиной и США могут оказаться на грани катастрофы из-за объявленного шатдауна. Прекращение работы американского правительства отразится на поставках оружия и финансовой помощи Киеву, что грозит стране большими военными трудностями. В особенности украинские власти могут забыть о передаче дальнобойного вооружения для ударов по России.

Источник: соцсети

"Крик отчаяния": в Москве ответили на призыв Лондона к Путину

Британцам напомнили о давлении на украинское руководство во время переговоров в Стамбуле

"Какое безумие!": во Франции взбесились из-за нового хода Киева

Действия украинских властей поражают своей наглостью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей