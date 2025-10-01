Соскин: шатдаун в США грозит разрушить отношения Вашингтона и Киева

"Это катастрофа": отношения между Украиной и США оказались на грани краха
Фото: unsplash.com
Киев предупредили о больших проблемах из-за нестабильности в Штатах

Объявленный в США шатдаун грозит нанести серьезный удар по отношениям Киева и Вашингтона, которые и без того в последнее время не находят большой поддержки со стороны американцев. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Напомним, ранее американскому правительству пришлось приостановить работу, поскольку демократы и республиканцы не смогли договориться о бюджете страны. Дональд Трамп заявил, что пауза будет использована для сокращения персонала и лишних госпрограмм. В его прошлый президентский срок в США зафиксировали самый продолжительный шатдаун, который длился 35 дней.

Соскин отмечает, что подобная ситуация в Штатах может сильно отразиться на поставках вооружения и помощи для Украины.

"По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период", – сказал эксперт.

По его словам, проблемы Вашингтона могут заставить сменить приоритеты в геополитике – и тогда вместо украинского вопроса на первое место станет, например, венесуэльский, а Киев точно не получит Tomahawk, на которые так рассчитывает в последнее время.

Ранее эксперт объяснил, каким обходным путем Украина может поставить дальнобойные американские ракеты для ударов по России.

Источник: РИА "Новости"
