Вице-президент США Вэнс призвал Россию "принять реальность" на Украине

Россия должна "проснуться и принять реальность" на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Такое заявление политик сделал в интервью Fox News. Он утверждает, что именно российская сторона отказывается идти навстречу переговорному процессу.
По его словам, Москва отказалась от участия во всех предложенных встречах по урегулированию: как двусторонних вместе с Киевом, так и трехсторонних с присутствием представителей американской администрации.
При этом Вэнс отметил, что Вашингтон усиленно работал, стараясь способствовать приближению мирных договоренностей по Украине. России, уверен он, сейчас нечем похвастаться на фронте, а ее граждане продолжают умирать.
"Россиянам нужно проснуться и принять реальность... Сколько еще людей они готовы потерять ради очень небольшой, если вообще какой-либо, военной выгоды на земле?", – заявил вице-президент США.
Он также подчеркнул, что американская позиция по вопросу не изменилась – они хотят способствовать достижению мирных договоренностей и намерены продолжать работу в этом направлении.
Тем не менее, судя по последним заявлениям, Белый дом намерен действовать в более радикальном ключе. Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что глава США не выступает против дальнобойных ударов по России, хотя до этого подобные шаги были под запретом.
