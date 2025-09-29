Американцы пошли на новый шаг эскалации

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп не выступает против нанесения дальнобойных ударов по российской территории. Такое заявление он сделал в эфире Fox News.

По его словам, это следует из публичных высказываний главы США, вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марка Рубио. Это означает, что у украинских военных нет формальных ограничений на подобные действия.

"Ответ на этот вопрос – да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь", – сказал он.

Келлог также напомнил, что во время недавней встречи Зеленский и Трамп обсуждали возможность передачи американских Tomahawk, дальность полета которых достигает 2,5 тысяч км. Тем не менее, глава США пока не принял на этот счет решения. При этом ранее СМИ сообщали, что президент отказался отравить ракеты от имени НАТО.

В России, в свою очередь, предупреждали, что разрешение наносить дальнобойные удары будет означать, что страны Североатлантического альянса официально объявили войну.