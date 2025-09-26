Axios: Трамп отказался поставить Украине "Томагавки" после просьбы Зеленского

Лидер отказал украинскому главе в важных поставках

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на недавнее заявление Владимира Зеленского об ударах по Кремлю в случае, если Украина получит более мощное вооружение. Как оказалось, во время недавней личной беседы украинский лидер просил поставить "Томагавки" – дальнобойные ракеты, способные достичь Москвы. Но получил на это категорический отказ.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что в случае продолжения конфликта российским чиновникам придется прятаться в бомбоубежище, поскольку ВСУ будут наносить удары по административным центрам. Он также грозился сделать это с помощью западного дальнобойного оружия.

Однако подобная инициатива крайне не понравилась главе США. Поэтому он отказал Зеленскому в поставках.

"Это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО от имени Украины", – заявили источники.

Как отмечают журналисты, американская сторона могла принять такое решение из-за обеспокоенности перспективой эскалации, если Вашингтон предоставит ракету, которая позволит Москве оказаться в пределах досягаемости, так и своими собственными довольно ограниченными запасами "Томагавков", на пополнение которых уходят многие месяцы.