Axios: Трамп отказался поставить Украине "Томагавки" после просьбы Зеленского

Трамп поставил на место Зеленского одним решением после слов об ударе по Москве
Фото: The White House / wikimedia.org
Лидер отказал украинскому главе в важных поставках

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на недавнее заявление Владимира Зеленского об ударах по Кремлю в случае, если Украина получит более мощное вооружение. Как оказалось, во время недавней личной беседы украинский лидер просил поставить "Томагавки" – дальнобойные ракеты, способные достичь Москвы. Но получил на это категорический отказ.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что в случае продолжения конфликта российским чиновникам придется прятаться в бомбоубежище, поскольку ВСУ будут наносить удары по административным центрам. Он также грозился сделать это с помощью западного дальнобойного оружия.

Однако подобная инициатива крайне не понравилась главе США. Поэтому он отказал Зеленскому в поставках.

"Это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО от имени Украины", – заявили источники.

Как отмечают журналисты, американская сторона могла принять такое решение из-за обеспокоенности перспективой эскалации, если Вашингтон предоставит ракету, которая позволит Москве оказаться в пределах досягаемости, так и своими собственными довольно ограниченными запасами "Томагавков", на пополнение которых уходят многие месяцы.

Источник: Axios
