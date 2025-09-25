Зеленский пригрозил нанесли удар по Кремлю при наличии дальнобойных ракет

Лидер уверяет, что почти получил на это разрешение США

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по Кремлю в случае, если конфликт на Украине не прекратится в ближайшее время. По его словам, Дональд Трамп поддержал его амбиции атаковать важные российские объекты энергетики и ВПК, и в случае, если ВСУ получат дальнобойные ракеты, то непременно запустят их по центру российской столицы.

Зеленский утверждает, что во время недавней встречи он обратился к Трампу с одной просьбой – предоставить вооружение, которое может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Вне камер глава США пообещал поработать над этим вопросом.

В интервью президент Украины намекнул, что центры российской власти, такие как Кремль, являются для них законной целью.

"Кремлевские чиновники должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это необходимо. Если они не остановят войну, им это в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы, Украина, каждый день будем отвечать. Если они нападут на нас, мы им дадим отпор", – заявил Зеленский.

По его словам, пока Трамп просит отвечать на удары по принципу "око за око" – если российские войска ударят по объекту энергетики, ВСУ могут поступить аналогичным образом. Сейчас в арсенале украинцев есть беспилотники, но Зеленский попросил дополнительное вооружение, которое, уверен он, поможет оказать давление на Путина.