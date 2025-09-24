Зеленский пожаловался на отсутствие у Украины больших и толстых ракет

Курс рубля
Владимир Зеленский, выступая на полях Генассамблеи ООН, сделал заявление об украинском вооружении. Президент пожаловался, что стране не хватает ракет большой дальности, но сделал это в довольно пошлом ключе. Одиозная формулировка вызвала шок у пользователей Сети, которые раскритиковали лидера за сомнительные высказывания.
Президент Украины начал рассуждать о возможностях использования дронов на фронте, указывая, что задействование технологий ИИ в этом процессе – лишь вопрос времени. Не исключено, что в будущем БПЛА будут сражаться между собой без какого-либо привлечения человека.
"На Украине нет больших толстых ракет, которые диктаторы любят демонстрировать на парадах, но у нас есть дроны, которые могут летать на две-три тысячи километров. У нас не было другого выбора, кроме как их построить", – сказал Зеленский.
Вместе с этим политик объявил об открытии экспорта вооружения другим странам.
Подобное высказывание спровоцировало недовольную реакцию общественности – в Сети украинцы стали писать возмущенные комментарии по поводу выступления своего лидера.
"Будет у Зели вместо больших и толстых ракет большой и толстый шиш. Все вооружение для армии распродаст, а наши чем пользоваться будут?",
"Большие и толстые... Это он на Путина намекает или Ким Чен Ына?",
"Дожили, президент на Генассамблее ООН сравнивает ракеты с детородными органами", – заявил народ.
Некоторых в особенности возмутила экспортная инициатива Зеленского – люди отметили, что и без того ВПК работает на полную мощь, а вооружения не хватает. Теперь часть из этого будут отправлять на продажу, чтобы пополнить свои карманы.
Поведение политика-комика вышло за все рамки
