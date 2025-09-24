Зеленский пожаловался на отсутствие у Украины больших и толстых ракет

Украинцы резко отреагировали на выступление собственного лидера

Владимир Зеленский, выступая на полях Генассамблеи ООН, сделал заявление об украинском вооружении. Президент пожаловался, что стране не хватает ракет большой дальности, но сделал это в довольно пошлом ключе. Одиозная формулировка вызвала шок у пользователей Сети, которые раскритиковали лидера за сомнительные высказывания.

Президент Украины начал рассуждать о возможностях использования дронов на фронте, указывая, что задействование технологий ИИ в этом процессе – лишь вопрос времени. Не исключено, что в будущем БПЛА будут сражаться между собой без какого-либо привлечения человека.

"На Украине нет больших толстых ракет, которые диктаторы любят демонстрировать на парадах, но у нас есть дроны, которые могут летать на две-три тысячи километров. У нас не было другого выбора, кроме как их построить", – сказал Зеленский.

Вместе с этим политик объявил об открытии экспорта вооружения другим странам.

Подобное высказывание спровоцировало недовольную реакцию общественности – в Сети украинцы стали писать возмущенные комментарии по поводу выступления своего лидера.

"Будет у Зели вместо больших и толстых ракет большой и толстый шиш. Все вооружение для армии распродаст, а наши чем пользоваться будут?",

"Большие и толстые... Это он на Путина намекает или Ким Чен Ына?",

"Дожили, президент на Генассамблее ООН сравнивает ракеты с детородными органами", – заявил народ.

Некоторых в особенности возмутила экспортная инициатива Зеленского – люди отметили, что и без того ВПК работает на полную мощь, а вооружения не хватает. Теперь часть из этого будут отправлять на продажу, чтобы пополнить свои карманы.