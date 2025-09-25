NYP: заявление Трампа о границах Украины назвали частью стратегии по переговорам

Хамскому заявлению Трампа о России нашли неожиданное объяснение
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Американский лидер в своем репертуаре

Американский лидер недавно снова устроил шоу, заявив, что Украина легко может отвоевать "свои" территории у РФ. Впрочем, в Белом доме поспешили разъяснить его слова. В администрации главы США подчеркнули, что речь Дональда Трампа о границах Незалежной не означает поворота в политике. Напротив, это назвали хитрым шагом, призванным подстегнуть переговоры.

Скандальное заявление прозвучало после его встречи с Владимиром Зеленским. Хозяин вашингтонской администрации тогда сказал, что при поддержке европейских государств киевский режим якобы способен вернуть страну в ее "первоначальный вид" и даже добиться большего. По словам источников, такие слова стали неожиданностью даже для киевского верховода.

Впрочем, в Белом доме поспешили заверить, что речь не идет о пересмотре курса. Чиновники назвали это классической тактикой переговоров, когда намеренно осуществляется сильное давление на участников.

В администрации российского лидера тоже отреагировали. Дмитрий Песков отметил, что американский президент сделал новые заявления после общения с Зеленским и, вероятно, под влиянием его взглядов. При этом в Москве подчеркнули: никаких прямых сигналов о том, что вашингтонская администрация готова отказаться от идеи урегулирования конфликта, не прозвучало.

К слову, ранее в Грузии жестко осадили главу киевского режима.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
