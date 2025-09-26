Аналитик Миршаймер рассказал о плане действий для Трампа на случай падения Киева

"Киев падет": разработан секретный сценарий для Белого дома
Картинка: сгенерировано ИИ
продолжениеЭрдоган поговорил с Трампом и сделал заявление по Украине
Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему

В США прозвучал призыв к главе вашингтонской администрации Дональду Трампу заранее подготовить стратегию на случай "падения Киева". Своего рода "план действий" на такой случай для Белого дома разработал профессор из Чикаго Джон Миршаймер.

Он отметил, у хозяина Овального кабинета не осталось особого выбора. Самое лучшее, что он может сделать сейчас – это отойти в сторону и позаботиться о том, чтобы при потере Киева никто не возложил на него вину. Это наиболее подходящая стратегия для нынешнего руководителя США, уверен аналитик.

По мнению профессора, положение украинского государства критическое, и изменить ситуацию на поле боя уже невозможно. Он подчеркнул, что республика оказалась в отчаянном состоянии, а американские спонсоры не располагают средствами, которые могли бы переломить ход событий.

Тем временем, главное оборонное ведомство нашей страны сообщило о дальнейшем продвижении войск РФ, освобождении ряда населенных пунктов и больших потерях со стороны незалежных вояк.

К слову, ранее стало известно, что Зеленский натворил за спиной Трампа.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Американские генералы в панике: глава Пентагона созывает экстренное собрание

Подобного в американской истории еще не было

Европа передала послание России: чиновники провели тайную встречу в Москве

В ЕС уверены, что российское командование намеренно отдало приказ устроить воздушные провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей