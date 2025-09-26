Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему

В США прозвучал призыв к главе вашингтонской администрации Дональду Трампу заранее подготовить стратегию на случай "падения Киева". Своего рода "план действий" на такой случай для Белого дома разработал профессор из Чикаго Джон Миршаймер.

Он отметил, у хозяина Овального кабинета не осталось особого выбора. Самое лучшее, что он может сделать сейчас – это отойти в сторону и позаботиться о том, чтобы при потере Киева никто не возложил на него вину. Это наиболее подходящая стратегия для нынешнего руководителя США, уверен аналитик.

По мнению профессора, положение украинского государства критическое, и изменить ситуацию на поле боя уже невозможно. Он подчеркнул, что республика оказалась в отчаянном состоянии, а американские спонсоры не располагают средствами, которые могли бы переломить ход событий.

Тем временем, главное оборонное ведомство нашей страны сообщило о дальнейшем продвижении войск РФ, освобождении ряда населенных пунктов и больших потерях со стороны незалежных вояк.

К слову, ранее стало известно, что Зеленский натворил за спиной Трампа.