Бывшая модель была непреклонна

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп жестко обошлась со своей "коллегой" из Незалежной – она не станет проводить официальную встречу с супругой киевского верховода Еленой Зеленской. Об этом сообщил старший советник экс-модели Марк Бекман.

Он уточнил, что гостья с Украины несколько раз пыталась договориться о двустороннем общении, но решение было окончательно принято в пользу отказа.

Американский эксперт отметил, что возлюбленная Трампа проявит учтивость и поприветствует супругу политика-комика на мероприятии, однако никакого содержательного разговора и тем более совместной встречи не состоится. По словам советника, это принципиальная позиция первой леди, которая не желает придавать ситуации официальный статус.

Тем временем, сам Владимир Зеленский, прибывший на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не упустил момент устроить шоу. Обескураженный европейский журналист Боуз отметил, что тот шутил и смеялся, заявляя, что из-за ажиотажа прессы чувствует себя президентом США. При этом, как подчеркивает эксперт, пока украинский лидер устраивает веселье за океаном, его страна продолжает терпеть поражения на поле боя.