Киевский верховод продолжает жить в своем выдуманном мире

В украинской прессе раскрыли подробности закрытой встречи киевского верховода Владимира Зеленского с парламентариями его партии. Любопытной информацией поделился нардеп Верховной рады Ярослав Железняк, слова которого приводит издание "Страна.ua".

По его утверждению, глава республики объявил присутствующим, что Донбасс "никогда не будет передан" Москве. Кроме того, он с неожиданной дерзостью заверил нардепов, что ситуация у незалежных вояк развивается "нормально" и в конечном счете победа останется за Киевом.

В то же время издание "Украинская правда" со ссылкой на уже своих осведомителей в партии отмечало, что во время той же встречи глава страны предупредил своих соратников о возможной необходимости принимать трудные решения, если положение всушников на поле боя будет ухудшаться.

В свою очередь, ранее руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Андрей Белоусов заявлял, что российская армия продолжает увеличивать темпы наступления в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима, тогда как боевой потенциал украинских войск значительно снижен.

К слову, ранее русский генерал обозначил сроки завершения конфликта. Многие надеются на скорейшее разрешение конфликтной ситуации.