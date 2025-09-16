Многие надеются на скорейшее разрешение конфликтной ситуации

Продолжающаяся на украинских землях спецоперация по демилитаризации и денацификации киевского режима, по мнению заслуженного военного летчика России, генерал-майора Владимира Попова, вряд ли завершится в ближайшее время.

Он отметил, что, если оценивать происходящее исходя из опыта прошлых военных конфликтов и анализа текущей ситуации, процесс может продолжаться как минимум еще два года.

Генерал напомнил, что с самого начала предупреждал о том, что СВО не закончится быстро. В начале конфликта опытный военный говорил, что минимальный срок боестолкновений составит три года, а теперь понятно, что бои будут продолжаться и дальше.

В качестве примера Попов привел Великую Отечественную войну, которая длилась четыре года. Он подчеркнул, что такие масштабные конфликты всегда требуют значительного времени.

По мнению военного, в ходе сравнения ситуации с последними мировыми вооруженными столкновениями становится очевидно: украинский конфликт затянется еще как минимум до 2027 года.

Ранее американские СМИ представили свои варианты будущего Украины после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что киевский режим оказался перед двумя сценариями. Первый предполагает сохранение государственности при потере части территорий. Второй вариант – переход страны под полное влияние Москвы.

