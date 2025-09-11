Каллас озвучила два сценария развития конфликта на Украине

Политик уверена, что Евросоюз должен приложить все усилия для противостояния России

На встрече с представителями СМИ в Страсбурге Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас озвучила два возможных сценария развития украинского конфликта. Один из них реалистичный, а другой – пессимистичный.

По ее словам, первый подразумевает, что противостояние между Киевом и Москвой затянется еще на два года.

"К сожалению, мирные усилия, в том числе президента Дональда Трампа, не принесли никаких результатов. Россия просто игнорирует эти усилия", – заявила политик.

Каллас указала, что пессимистичным сценарием было бы принуждение Украины к отказу от собственных территорий по требованию Владимира Путина. Однако она выразила уверенность, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от усилий, которые приложит Евросоюз.

Бывший премьер Эстонии утверждает, что в украинском конфликте прослеживается множество исторических параллелей, и, по ее заявлению, в годы Второй мировой была допущена ошибка, когда все мировые противостояния рассматривали как отдельные части, хотя на деле они были связаны между собой. Каллас выразила мнение, что если Россия сможет вернуть полноценный статус на международной арене, то это станет плохим сигналом для Китая, который начнет "претендовать на территории своих соседей".