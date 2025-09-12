В России призвали отомстить Украине после удара по Смоленской АЭС

Украину предупредили об "ответке" после удара по Смоленской АЭС
Фото: SoftED / wikipedia.org
Украинцам напомнили об уязвимости ядерных объектов в их стране

В пятницу ВСУ предприняли попытку нанести удар по Смоленской АЭС. Беспилотнику удалось проникнуть на территорию промышленной площадки, где его подавили с помощью технических средств. Серьезных поражений удалось избежать, однако аппарат упал вблизи третьего энергоблока – из-за взрыва были выбиты окна вспомогательных помещений, пускорезервной котельной и холодильного отдела.

По сообщению "Росатома", работа станции не была нарушена, все три энергоблока работают в стандартном режиме. Утечки радиации также зафиксировано не было.

После случившегося в России напомнили, что это не первая попытка украинцев нанести удар по российской атомной промышленности. До этого, в конце августа, беспилотник удалось сбить вблизи Курской АЭС. При падении пострадал трансформатор и была временно снижена мощность станции. Как указал канал "Два майора", в этот раз обошлось без серьезных последствий, но в будущем не факт, что этого получится избежать.

"Тупоголовым хохлам пора уже показать, что бывает и в обратку летит. Например, у них есть две действующие АЭС в западной части страны, как раз неподалеку от Евросоюза", – указали в сообщении.

По данным Минобороны, всего ночью над территорией Смоленской области были сбиты 42 украинских дрона.

Источник: Telegram

