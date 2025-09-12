Противник продолжает эскалацию ситуации

Ночь на 12 сентября была неспокойной во многих российских регионах. Украинский противник продолжает накалять обстановку и предпринимает бесчисленные попытки нанести серьезный урон стратегическим объектам, расположенным в разных субъектах Российской Федерации.

Так, отечественные системы защиты за минувшую ночь ликвидировали более двух сотен дронов врага. Суммарно был уничтожен 221 "крылатый засланец". Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Отмечается, что все отправленные в атаку "боевые птички" были самолетного типа.

Наибольшее количество аппаратов было уничтожено под Брянском – 85 штук. Под Смоленском ликвидировали 42 вражеских объекта. Под Санкт-Петербургом было уничтожено 28 дронов, под Калугой – 18, под Нижним Новгородом – 14. По девять крылатых бойцов ликвидировали под Орлом и над столичным регионом.

Украинский противник продолжает атаки на мирные регионы, несмотря на периодически звучащие разговоры о необходимости мирно решить затянувшуюся конфликтную ситуацию.

