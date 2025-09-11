NYT: Путин предупредил союзников Украины об опасности

Курс рубля
Российский лидер Владимир Путин выступает против отправки западных войск на Украину для обеспечения мирных договоренностей, однако в Европе продолжают заниматься проработкой вопроса и подготовкой контингента. Поэтому глава России решил сделать Западу предупреждение, что его позиция является жесткой, пишет The New York Times.
Во время поездки в Китай и Дальний Восток президент сделал заявления об отсутствии необходимости в отправке европейских солдат на Украину при достижении мира. Это сочеталось с эскалацией российских ударов по украинской территории, став неким сигналом – лидер убежден в военном превосходстве России.
"Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они реализуют свои планы по вводу войск на Украине. Трампу Путин дает понять, что не пойдет на уступки по своим основным требованиям", – уверены обозреватели.
По их словам, сейчас Путин намерен убедить Европу и США в том, что сопротивляться России – бесполезно. Президент полагает, что украинская армия сталкивается с серьезным дефицитом личного состава, из-за чего оборона страны может в ближайшее время рухнуть. Поэтому основная цель российского лидера – побудить Украину принять предлагаемые условия мира, поскольку любая последующая сделка окажется хуже.
