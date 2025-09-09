Трамп объяснил провал переговоров по Украине Путиным и Зеленским

Почему переговоры по Украине провалились: неожиданное откровение Трампа
Фото: The White House / wikimedia.org
Лидер рассказал, что ситуацию осложняет ненависть между двумя лидерами

Глава США Дональд Трамп сделал новое признание о провале мирных переговоров по украинскому кризису. Президент отметил, что был уверен – этот конфликт является одним из "самых простых", которые ему встречались в жизни, поэтому он готовился положить всему конец в самые короткие сроки. Однако в процессе ситуация усложнилась, поскольку он не догадывался, насколько велика ненависть между лидерами двух стран.

По словам Трампа, в самом начале он полагался на свои хорошие отношения с Владимиром Путиным. Лидер считал, что это поможет достичь перемирия и прочного мирного соглашения. Только все развернулось совсем по иному сценарию.

"Я сказал, что все пройдет довольно быстро, но это сложно. Между ним (Путиным) и Зеленским, как вы знаете, много ненависти, очень много ненависти. Много вражды, и много, очень много крови пролилось", – сказал Трамп в эфире радиостанции WABC.

Тем не менее, американский президент не теряет решимости положить конец российско-украинской конфронтации. Он уверен, что конфликт получится завершить, хотя никакой конкретики по срокам сейчас давать не готов.

Ранее на Западе призвали Трампа удвоить дипломатические усилия после слов Путина о Киеве.

Источник: WABC
