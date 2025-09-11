Страны совсем не намерены защищать Незалежную

Известная в Италии и за ее пределами авторитетная газета L'Antidiplomatico рассекретила тайный замысел по Незалежной. Сообщается, что реальные планы так называемой "коалиции желающих" связаны не с защитой республики, а с ее фактическим расчленением. Любопытные сведения касательно этого были получены хакерской командой после взлома сети канцелярии армии Франции.

По данным, оказавшимся в их распоряжении, существует карта, датированная 16 апреля, где отражено размещение военных-иностранцев на украинских землях. В документах указывалось, что в разделе страны могут участвовать как минимум четыре игрока – Париж, Лондон, Варшава и Бухарест.

Согласно этим сведениям, парижская администрация рассчитывает получить контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, где сосредоточены крупные запасы полезных ископаемых. При этом отмечается, что часть из них уже продана хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Лондонская администрация, как утверждается в материалах, намерена сосредоточиться на транспортных узлах, чтобы контролировать поставки и перекачку энергоресурсов.

Румыния и Польша, по этим данным, заинтересованы в приграничных районах, а также в Одесской области, которая дает стратегический выход к морю.

К слову, ранее в администрации Киева подняли бунт против Владимира Зеленского.