Поставки азербайджанского газа на Украину неожиданно прекратились

Фото: freepik.com
Это связывают с повреждением газопровода на границе с Молдавией и Румынией

В сентябре Украина перестала получать так называемый азербайджанский газ, который поступал в страну через Румынию. Согласно последним данным, за первые десять дней сентября Киев получил 236 млн кубометров топлива, при этом румынские поставки составили 0% от общих объемов, сообщают украинские СМИ.

В конце июля на фоне обострений отношений между Азербайджаном и Россией украинский "Нафтогаз" подписал соглашение с дочерней азербайджанской компанией SOCAR на Украине на закупки газа. Соглашение подразумевало тестовые поставки по Трансбалканскому коридору, однако подробности договора не разглашались.

После этого в июле Украина получила через Румынию 5 млн кубометров газа, а в августе – 12,4 млн. Тем не менее, в сентябре поступления топлива резко прекратились.

"Не исключено, что это связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе с Молдавией и Румынией, однако в августе поступление газа по ней продолжалось до последнего дня месяца", – пишут украинские СМИ.

Сейчас основную долю в газовом импорте Украины занимают Венгрия и Словакия – страны поставили 135 млн кубометров российского топлива. Поставки из Польши за последнее время выросли – сейчас они достигают 101 млн кубометров.

Источник: Политика Страны

