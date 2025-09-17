Origo: Зеленский может не пережить скандал со взрывчаткой в Грузии

На Западе заговорили о серьезных проблемах киевского верховода

Популярный в Венгрии порал Origo сообщил, что ситуация с задержанием украинцев, пытавшихся ввезти на грузинские земли взрывчатку, стала серьезнейшим ударом по позиции Владимира Зеленского. В публикации автор задался вопросом, выдержит ли незалежный лидер последствия случившегося.

"Переживет ли Зеленский этот скандал?" – размышляет аналитик.

По данным издания, грузинское руководство рассматривает случившееся как возможную подготовку к мятежу в республике. Оппозиционеры в Тбилиси призывают людей к массовым протестным выступлениям, что воспринимается как попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

11 сентября грузинские спецслужбисты сообщили о том, что схватили двух гостей из Незалжной, которые перевозили с турецкой территории 2,4 килограмма гексогена.

Сообщалось, что грузовой транспорт с украинскими номерами пересекал румынские, болгарские и турецкие земли, после чего въехал в Грузию. При досмотре в авто обнаружили тайник со взрывчатыми веществами, мобильниками, сим-картами, денежными средствами и запрещенными веществами.

Грузинские спецслужбы продолжают выяснять, готовился ли теракт на территории страны или злоумышленники планировали только транзит.

К слову, ранее стало известно, что сказал Зеленский о Москве на закрытой встрече.