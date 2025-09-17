Зеленский объявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский заявил о единственном условии для встречи с Путиным
Фото: соцсети
Президент готов принять участие в саммите в любой момент

Украинский лидер Владимир Зеленский в новом интервью для Sky News заявил, что согласен на встречу с Владимиром Путиным в любом формате. Однако у него есть единственное условие – он категорически против предложения, которое ранее озвучил российский глава.

Напомним, во время визита во Владивосток Путин указал, что также готов к личной беседе в Владимиром Зеленским. Лучшим местом для встречи он считает Москву и со своей стороны готов обеспечить все необходимые меры безопасности. В Киеве, отвечая на это, отметили, что украинская делегация не приедет в российскую столицу, а это предложение считает способом затянуть переговоры.

"Я подтвердил, что готов без всяких условий участвовать как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным. Повторюсь: да, я готов к встрече без каких-либо предварительных условий", – заявил Зеленский.

Тем не менее, он отметил, что его приезд в Москву по-прежнему исключен. Европа и Украина уже подобрали несколько возможных мест для проведения саммита, которые согласовали с США. И теперь решение только за Россией.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по украинскому конфликту.

Источник: Sky News
