Келлог заявил о проигрыше России в конфликте с Украиной

"Вытаскивают танки из нафталина": представитель Трампа дерзко нахамил России
Кадр видео
Заявления последовали после недавнего визита политика в Киев

Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог сделал резкое заявление о России. Политик выразил уверенность, что российские войска проигрывают на Украине, а продвижение в Донбассе нельзя назвать большим успехом. Такие высказывания он допустил вскоре после поездки к Владимиру Зеленскому, который сделал ему массу комплиментов, а также предложил гражданство и квартиру в столице.

Келлог утверждает, что если бы Россия одерживала победу, то смогла к этому моменту взять под контроль Киев, Одессу, а также войска продвинулись бы дальше к западу от Днепра. Тем не менее, сейчас он таких успехов не видит. 

По его словам, на данный момент Москва "проигрывает войну", и считать продвижение на несколько метров большим достижением он отказывается. Политик уверяет, что при такой ситуации российские войска несут "колоссальные потери", сравнимые с периодом Второй мировой войны. 

"Их передовые подразделения, с которыми они пытались взять Киев чуть более трех лет назад – эти передовые подразделения исчезли. Так что они уже прошли через вторую, третью или четвертую ротацию военных командиров. Они вытаскивают танки из нафталина, из музеев, чтобы поставить их на линию фронта", – дерзко заявил Келлог.

Впрочем, это не первые подобные высказывания спецпредставителя США о России. Ранее он обвинил Москву в "обострении ситуации" из-за удара по Киеву и Кабмину, указав, что это не является сигналом к мирным переговорам.

"Спонсоры терроризма": раскрыт план атаки Вашингтона на Россию

Некоторые политики настаивают на необходимости радикальных шагов

"Нас ограбили": в администрации Киева подняли бунт против Зеленского

Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей