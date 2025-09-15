Келлог заявил о проигрыше России в конфликте с Украиной

Заявления последовали после недавнего визита политика в Киев

Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог сделал резкое заявление о России. Политик выразил уверенность, что российские войска проигрывают на Украине, а продвижение в Донбассе нельзя назвать большим успехом. Такие высказывания он допустил вскоре после поездки к Владимиру Зеленскому, который сделал ему массу комплиментов, а также предложил гражданство и квартиру в столице.

Келлог утверждает, что если бы Россия одерживала победу, то смогла к этому моменту взять под контроль Киев, Одессу, а также войска продвинулись бы дальше к западу от Днепра. Тем не менее, сейчас он таких успехов не видит.

По его словам, на данный момент Москва "проигрывает войну", и считать продвижение на несколько метров большим достижением он отказывается. Политик уверяет, что при такой ситуации российские войска несут "колоссальные потери", сравнимые с периодом Второй мировой войны.

"Их передовые подразделения, с которыми они пытались взять Киев чуть более трех лет назад – эти передовые подразделения исчезли. Так что они уже прошли через вторую, третью или четвертую ротацию военных командиров. Они вытаскивают танки из нафталина, из музеев, чтобы поставить их на линию фронта", – дерзко заявил Келлог.

Впрочем, это не первые подобные высказывания спецпредставителя США о России. Ранее он обвинил Москву в "обострении ситуации" из-за удара по Киеву и Кабмину, указав, что это не является сигналом к мирным переговорам.