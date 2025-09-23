Трамп заявил о проблемах России на фоне СВО

Президент США утверждает, что российская экономика переживает тяжелые времена

Перед встречей с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке американский лидер Дональд Трамп пообщался с журналистами. Во время пресс-конференции он сделал несколько резких заявлениях о России, касающихся экономической ситуации в стране, а также ее положения на поле боя.

По словам Трампа, продолжающийся конфликт негативно отразился на состоянии российской финансовой системы.

"Экономика России не просто находится в ужасном состоянии. Она в буквальном смысле рушится", – заявил он на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Также президент выразил мнение, что противостояние на Украине в ближайшее время не закончится. При этом российские войска "не выглядят столь выдающимися на поле боя", а украинская армия "достаточно хорошо" справляется с противостоянием ВС РФ, указал он.

Трамп отметил, что пока не может дать ответ по поводу своего доверия Владимиру Путину – лидер подчеркнул, что ситуация прояснится примерно через месяц. Тем не менее, от своих мер против России он не отказывается. Одной из них политик назвал вероятный отказ от российской нефти Венгрией. Глава США уверен, что премьер страны Виктор Орбан пойдет на это после личной беседы.

Что касается недавних инцидентов в воздушном пространстве Европы, то Трамп подчеркнул, что в НАТО могут сбивать залетевшие российские самолеты. Но он не может ответить на вопрос, присоединяться ли к этому США, поскольку все будет зависеть от конкретной ситуации.

