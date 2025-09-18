В вашингтонской администрации считают, что ситуация сильно изменилась

Руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, больше не несет в себе риск перерастания в мировую войну.

Его слова прозвучали на совместной пресс-конференции с руководителем британского правительства Киром Стармером, трансляцию вел Белый дом.

По словам главы Соединенных Штатов, еще недавно события могли привести к началу третьей мировой, однако сегодня, как он считает, ситуация изменилась и подобного развития событий уже не будет. При этом хозяин Овального кабинета признался, что глубоко разочарован тем, что урегулирования украинского кризиса до сих пор нет.

Он отметил, что во время его первого срока подобной эскалации удавалось избежать. В свойственной манере самовосхваления политик подчеркнул, что если бы он оставался у власти, таких событий не случилось бы вовсе. Он напомнил, что в течение четырех лет его президентства конфликт даже не приближался к достигнутым в итоге масштабам.

Глава Белого дома высокопарно подчеркнул, что ощущает личную обязанность завершить этот кризис. Он выразил надежду, что в ближайшее время появятся позитивные новости о возможном урегулировании, а его администрация приложит все усилия для достижения мира.

