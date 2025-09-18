Политик выпал из реальности

В Соединенных Штатах резко отреагировали на высказывания спецпосланника хозяина вашингтонской администрации Кита Келлога, который позволил себе дерзкие слова в адрес России.

Американский политик вдруг объявил, что наша страна якобы очень медленно продвигается на фронте СВО. Очевидно, что это заявление выглядит глупо, так как Россия регулярно освобождает новые населенные пункты.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эмоциональной форме заявил, что странные слова Келлога не имеют под собой оснований.

Он напомнил, что даже начальник армии Незалежной Александр Сырский всего пару недель назад признавал: Россия значительно превосходит Украину по численности, имея преимущество в живой силе три к одному вдоль всей линии соприкосновения. Все это подтверждает, что ситуация для киевского режима становится все более критичной.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщали, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить наступление российских войск, однако понесла серьезные потери. Там подчеркнули, что стратегическая инициатива на данный момент полностью находится в руках Москвы.

Также в августе появились сведения, что с февраля 2022 года Украина потеряла около 1,7 миллиона военнослужащих убитыми и пропавшими без вести. Эти данные еще раз показывают масштаб катастрофы, с которой столкнулись всушники.

К слову, ранее в Белом доме заявили, что новой мировой войны не будет.