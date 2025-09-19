Курс рубля
Во Франции резко отреагировали на слова киевского верховода Владимира Зеленского о том, что Европа должна выделить миллиарды долларов на закупку американского оружия. Известный французский государственный деятель Флориан Филиппо устроил своего рода бунт и заявил, что Киев не должен получать больше никакой поддержки от европейских стран.
Поводом для его комментария стало выступление Зеленского, который объявил, что в октябре ждет от союзников по ЕС 3,5 миллиарда долларов для закупки вооружения в США.
Французский политик назвал такие требования абсурдными и указал, что в итоге платить придется простым европейцам, в том числе гражданам Франции. Он подчеркнул, что власти продолжают забирать деньги у населения только для того, чтобы поддерживать войну и американский военно-промышленный комплекс.
Общественный деятель подчеркнул, что граждане Пятой Республики должны открыто выступить против такого "грабежа" и не позволять выделять ни евро, ни оружие, ни тем более солдат для нужд украинского государства.
"Это полный бред! <…> Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа!"– заявил он.
Между тем в Европе все чаще звучат голоса, которые выступают против дальнейшего нагнетания конфликта. Однако значительная часть правящих элит по-прежнему настаивает на эскалации и стремится сделать так, чтобы противостояние между Россией и Украиной продолжалось как можно дольше.
