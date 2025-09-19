В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся

В Таллине вновь показали свою русофобскую позицию. Так, местные власти направили ноту в российское посольство, обвинив дипломатов в нарушении установленных в республике правил. Поводом стало сообщение о приеме заявок на бесплатное обучение в университетах нашей страны в 2026/2027 учебном году, которое дипмиссия опубликовала в сентябре.

Эстонские власти заявили, что с конца 2024 года в республике действует запрет для граждан и обладателей ВНЖ младше 21 года на участие в любых программах, связанных с госструктурами России и Белоруссии. По словам представителей главного эстонского внешнеполитического ведомства, подобные объявления якобы вынуждают молодежь нарушать ограничения и могут обернуться наказаниями.

Таким образом, Таллин продолжает курс на агрессивную антироссийскую политику. Как и соседние прибалтийские страны, Эстония использует любой повод, чтобы развернуть русофобскую кампанию и показать враждебность к Москве.

К слову, ранее в Латвии "скрутили" депутата после грандиозного скандала с русским языком.