МИД Эстонии направил посольству РФ ноту

МИД Эстонии пришел в бешенство из-за одного шага российского посольства
Фото: www.unsplash.com
В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся

В Таллине вновь показали свою русофобскую позицию. Так, местные власти направили ноту в российское посольство, обвинив дипломатов в нарушении установленных в республике правил. Поводом стало сообщение о приеме заявок на бесплатное обучение в университетах нашей страны в 2026/2027 учебном году, которое дипмиссия опубликовала в сентябре.

Эстонские власти заявили, что с конца 2024 года в республике действует запрет для граждан и обладателей ВНЖ младше 21 года на участие в любых программах, связанных с госструктурами России и Белоруссии. По словам представителей главного эстонского внешнеполитического ведомства, подобные объявления якобы вынуждают молодежь нарушать ограничения и могут обернуться наказаниями.

Таким образом, Таллин продолжает курс на агрессивную антироссийскую политику. Как и соседние прибалтийские страны, Эстония использует любой повод, чтобы развернуть русофобскую кампанию и показать враждебность к Москве.

К слову, ранее в Латвии "скрутили" депутата после грандиозного скандала с русским языком.

"Опасный порог": Зеленского поставили перед жестким выбором – вариантов два

Политику становится все сложнее лавировать

Мировая война — отменяется: Белый дом выпустил срочное заявление

В вашингтонской администрации считают, что ситуация сильно изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей