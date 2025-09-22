Брюссель согласовал с Вашингтоном новый пакет санкций против Москвы

США и ЕС сговорились за спиной России ради нового удара
Картинка: сгенерировано ИИ
Запад продолжает атаковать нашу страну

Европейский союз совместно с Соединенными Штатами согласовал новый, 19-й по счету пакет ограничительных мер в отношении нашей страны. О том, что Брюсселю удалось договориться с вашингтонской администрацией ради нанесения нового удара по Российской Федерации, похвастался руководитель главного французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что в ближайшие дни европейские власти утвердят очередной масштабный пакет рестрикций. Высокопоставленный француз подчеркнул, что это первый пакет, согласованный с Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в кресло хозяина Белого дома.

Еврокомиссия уже представила проект новых ограничений. Среди них – введение с 2027 года запрета на импорт российского сжиженного природного газа, меры в отношении внешней торговли, рестрикции против банковского сектора, а также персональные ограничения в отношении отдельных физлиц и компаний.

Санкционное давление на нашу страну усилилось несколько лет назад в связи с событиями на Украине. При этом введение мер уже сказалось на экономике самого Запада: в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.

К слову, ранее в Британии пришли в бешенство из-за "подарка" Лондона Владимиру Путину.

Источник: Телеканал TF1 ✓ Надежный источник
По теме

"Полный бред": во Франции устроили бунт после нового требования Киева

Незалежный диктатор сильно надоел многим европейцам

МИД Эстонии пришел в бешенство из-за одного шага российского посольства

В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей