Запад продолжает атаковать нашу страну

Европейский союз совместно с Соединенными Штатами согласовал новый, 19-й по счету пакет ограничительных мер в отношении нашей страны. О том, что Брюсселю удалось договориться с вашингтонской администрацией ради нанесения нового удара по Российской Федерации, похвастался руководитель главного французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что в ближайшие дни европейские власти утвердят очередной масштабный пакет рестрикций. Высокопоставленный француз подчеркнул, что это первый пакет, согласованный с Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в кресло хозяина Белого дома.

Еврокомиссия уже представила проект новых ограничений. Среди них – введение с 2027 года запрета на импорт российского сжиженного природного газа, меры в отношении внешней торговли, рестрикции против банковского сектора, а также персональные ограничения в отношении отдельных физлиц и компаний.

Санкционное давление на нашу страну усилилось несколько лет назад в связи с событиями на Украине. При этом введение мер уже сказалось на экономике самого Запада: в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.

