В британской прессе начали активно писать о том, что действия местного кабинета министров под предводительством руководителя правительства Кира Стармера рассматриваются как своеобразный подарок российскому главнокомандующему Владимиру Путину и его китайскому коллеге Си Цзиньпину.
Главная претензия к британскому политику заключается в том, что его шаги приводят к ослаблению позиций Лондона в ООН. Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.
В материале подчеркивается, что кабмин предупреждали о риске снижения влияния страны на международной арене. По данным издания, британские парламентарии, в первую очередь, выражают обеспокоенность сокращением бюджета МИД, считая, что подобный шаг открывает больше пространства для маневров Москве и Пекину.
Парламентарии, как отмечает газета, подчеркивают необходимость для Британского королевства оставаться участником ключевых международных обсуждений, которые связаны с продвижением национальных интересов и ценностей.
"Британия делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в ООН", – негодуют на страницах популярного издания.
К слову, ранее в Британии закатили истерику из-за беспрецедентного шага Путина. За действиями нашего президента наблюдают во всем мире.
