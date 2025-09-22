DE: Лондон делает подарок РФ и КНР ослаблением своего влияния в ООН

В Британии взбесились из-за "подарка" Стармера Путину
Кир Стармер. Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street/wikimedia.org
Действия главы британского правительства подверглись осуждению

В британской прессе начали активно писать о том, что действия местного кабинета министров под предводительством руководителя правительства Кира Стармера рассматриваются как своеобразный подарок российскому главнокомандующему Владимиру Путину и его китайскому коллеге Си Цзиньпину.

Главная претензия к британскому политику заключается в том, что его шаги приводят к ослаблению позиций Лондона в ООН. Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.

В материале подчеркивается, что кабмин предупреждали о риске снижения влияния страны на международной арене. По данным издания, британские парламентарии, в первую очередь, выражают обеспокоенность сокращением бюджета МИД, считая, что подобный шаг открывает больше пространства для маневров Москве и Пекину.

Парламентарии, как отмечает газета, подчеркивают необходимость для Британского королевства оставаться участником ключевых международных обсуждений, которые связаны с продвижением национальных интересов и ценностей.

"Британия делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в ООН", – негодуют на страницах популярного издания.

К слову, ранее в Британии закатили истерику из-за беспрецедентного шага Путина. За действиями нашего президента наблюдают во всем мире.

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
По теме

"Полный бред": во Франции устроили бунт после нового требования Киева

Незалежный диктатор сильно надоел многим европейцам

Союзники Украины разработали новый план против России

Западные страны придумали альтернативу расширению НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей