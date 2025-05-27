Уехавшая из России Орбакайте призналась в любви к эстонцам

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Кристина Орбакайте, которая уже очень давно уехала из родной России, отметила свой день рождения концертом в Таллине и неожиданно обратилась к местной публике с лестными словами. Со сцены она назвала жителей Эстонии своими "верными друзьями", чем немало удивила тех, кто еще помнит ее гастроли по российским городам.
Зрители, пришедшие на выступление, приняли ее слова с одобрением, а сама Орбакайте с улыбкой призналась, что скучала по Таллину и любит эстонцев. Однако в России подобные признания вызывают вопросы: артистка предпочитает молчать о своей родной стране, зато восторженно говорит о зарубежной публике.
Также любопытно, что во время исполнения хита "Перелетная птица" несколько поклонниц попытались подойти ближе к сцене, но охрана оперативно остановила их и вернула на места.
На фоне последних новостей с запретом на въезд Орбакайте в Латвию и срывов концерта в Юрмале эстонское выступление выглядит как попытка закрепиться в Европе. При этом сама артистка громко возмущается по поводу введенных против нее ограничений и обещает добиваться отмены запрета через суд.
К слову, еще совсем недавно Орбакайте развлекала украинских олигархов в Праге.
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