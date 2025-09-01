Military China: Путин визитом в КНР послал четкий сигнал Западу

Четкий сигнал Путина Западу описали одной фразой
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Российский лидер пошел на беспрецедентный шаг

Аналитики Поднебесной уверены, что визит российского главнокомандующего Владимира Путина на китайские земли в рамках саммита ШОС стал демонстрацией силы и решимости и этот посыл направлен западной коалиции. Авторы статьи в Military China подчеркнули, что сам факт поездки содержит простой и ясный посыл западным агрессорам, который можно описать одной фразой: "Не провоцируйте!"

Как отметили специалисты, и российское государство, и Китайская Народная Республика  сегодня находятся под давлением – Кремль сталкивается с расширением западной военной коалиции, а пекинская администрация с технологическими ограничениями со стороны американцев. Именно поэтому визит лидера РФ рассматривается как сигнал о готовности двух ведущих держав действовать совместно и поддерживать друг друга в условиях внешнего давления. Длительную поездку российского главнокомандующего в КНР в прессе уже называли беспрецедентной.

В материале отмечается, что речь идет не только о прагматических интересах, но и о формировании нового международного порядка. РФ и КНР, как пишут авторы, создают собственный дискурс и пишут новую главу в противостоянии силам, которые пытаются переписать историю.

К слову, ранее щедрый подарок Путина Китаю щелкнул по носу США.

Источник: Military China ✓ Надежный источник
