Москва приняла важное решение

Перед визитом в Пекин президент России Владимир Путин сделал шаг, который вызвал широкий резонанс в Китае и стал сигналом для США. Российская сторона выразила готовность обеспечить Поднебесную современными авиадвигателями, что эксперты уже назвали "приветственным подарком" к началу саммита ШОС.

В публикации китайского издания Sohu подчеркивается, что такой жест наглядно демонстрирует близость и стратегический характер российско-китайских отношений. Для Пекина это не просто техническое сотрудничество, а серьезная поддержка в условиях ограничений, которые американцы наложили на экспорт технологий.

Речь идет о заявлении главы "Ростеха" Сергея Чемезова, который подтвердил: Москва готова поставить Китаю двигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35, если поступит официальный запрос. Эти разработки способны усилить проект китайского лайнера С919, которому Вашингтон пытается перекрыть кислород, запретив продажу комплектующих.

Таким образом, предложение России стало своего рода ударом по американской политике технологического давления. В Пекине не скрывают радости: поддержка Москвы открывает перед китайской авиационной промышленностью новые горизонты, а шаг Путина демонстрирует особую лояльность РФ к китайским партнерам.

К слову, ранее стало известно, что Эрдоган отправил тайный сигнал Западу из-за России.