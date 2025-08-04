WSJ: Китай ограничил поставки минералов западным оборонным компаниям

Торговая война с США губительно сказалась на военном производстве

Китай начал ограничивать поставки критически важных минералов западным производителям оборонной продукции, задерживая производство и вынуждая компании искать альтернативу, сообщают источники в отрасли в беседе с The Wall Street Journal. Как известно, страна поставляет около 90% мировых редкоземельных металлов и доминирует в производстве многих других критически важных минералов.

В результате задержек один из западных производителей деталей для беспилотников был вынужден отложить выполнение заказов на два месяца, пытаясь найти новый источник магнитов. Из-за сложившейся ситуации стоимость нескольких ресурсов выросла в пять раз.

"Сокращение поставок критически важных минералов подчеркивает, насколько американские военные зависят от Китая", – сказано в статье.

Дополнительно в Пекине начали требовать данные о конечном потребителе их товара, из-за чего пострадали компании, производящие вооружение для Украины. Сообщается, что некоторые оборонные производства уже начали паниковать, поскольку не могут найти альтернативные пути поставок, а в некоторых случаях у них нет другого варианта, кроме Китая.