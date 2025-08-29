Турецкий политик активно заявляет о себе

Призыв турецкого лидера Реджепа Эрдогана к Владимиру Зеленскому продолжать переговорный процесс с нашей страной стал тайным сигналом для западных государств о намерении Анкары сохранить позицию нейтрального посредника. Такой информацией с журналистами поделился турецкий дипломатический источник.

Во время беседы по телефону с киевский верховодом глава Турции подчеркнул значимость диалога и заявил о готовности сделать все необходимое для организации контактов на высоком уровне.

Осведомленный турецкий источник пояснил, что его родная страна стремится закрепить за собой статус не только наблюдателя, но и активного участника возможных переговоров. По его словам, главный посыл Эрдогана заключается в том, что завершить затянувшуюся конфликтную ситуацию можно дипломатическими средствами, без военного вмешательства, и турки готовы содействовать поиску справедливого решения.

