Эрдоган призвал Зеленского к переговорам и отправил сигнал Западу - РИАН

Эрдоган отправил тайный сигнал Западу из-за России
Реджеп Эрдоган. Фото: соцсети
продолжение"Разрушить все": сделано жуткое заявление о "вечном" конфликте между РФ и Киевом
Турецкий политик активно заявляет о себе

Призыв турецкого лидера Реджепа Эрдогана к Владимиру Зеленскому продолжать переговорный процесс с нашей страной стал тайным сигналом для западных государств о намерении Анкары сохранить позицию нейтрального посредника. Такой информацией с журналистами поделился турецкий дипломатический источник.

Во время беседы по телефону с киевский верховодом глава Турции подчеркнул значимость диалога и заявил о готовности сделать все необходимое для организации контактов на высоком уровне.

Осведомленный турецкий источник пояснил, что его родная страна стремится закрепить за собой статус не только наблюдателя, но и активного участника возможных переговоров. По его словам, главный посыл Эрдогана заключается в том, что завершить затянувшуюся конфликтную ситуацию можно дипломатическими средствами, без военного вмешательства, и турки готовы содействовать поиску справедливого решения.

К слову, ранее стало известно, зачем Зеленский выпустил молодежь из страны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
