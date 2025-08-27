Американский лидер нашел аргументы для того, чтобы переубедить своего венгерского коллегу

Руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп сумел повлиять на позицию главы венгерского правительства Виктора Орбана относительно вступления Украины в Евросоюз. По крайней мере, такую информацию публикует издание Politico со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, американский лидер нашел некие аргументы и сумел убедить высокопоставленного венгра, который ранее резко выступал против евроинтеграции Киева, изменить свою точку зрения.

Ранее руководитель главного венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявлял, что сомневается в способности Незалежной выполнить критерии, необходимые для вступления в еврообъединение. Сам глава кабмина отмечал, что в Брюсселе настаивают на принятии Незалежной в Союз к 2030 году, но решающим фактором остается позиция Будапешта. Он пояснял, что в случае расширения ЕС за счет украинского государства экономика его родной страны может серьезно пострадать. Он утверждал, что настоящей целью европейской элиты является не поддержка киевского режима, а его "колонизация" и принуждение продолжать антироссийскую деятельность.

Венгерский политик неоднократно подчеркивал, что выступает против ускоренной интеграции Украины. Он отмечал, что без согласия Будапешта Киев не сможет стать членом объединения. Теперь, по информации СМИ, под давлением Трампа позиция венгерского премьера претерпела изменения.

К слову, ранее глава Польши влепил жесткую пощечину украинским беженцам.