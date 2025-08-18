Действия киевского режима продолжают дестабилизировать ситуацию на международной арене

Поставки нефти из России в Венгрию были временно прерваны после новой атаки незалежных вояк на трубопровод "Дружба". Об этом сообщил руководитель главного венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто на своей странице в соцсети, отметив, что удары со стороны Украины нанесли ущерб энергетической безопасности его страны.

Министр выразил возмущение произошедшим, подчеркнув, что подобные действия являются недопустимыми. Он напомнил, что значительная часть украинского импорта электроэнергии проходит именно через Венгрию, и поставил под сомнение готовность Будапешта продолжать помощь в случае дальнейших провокаций.

Ранее руководитель венгерского правительства Виктор Орбан также заявлял, что Будапешт обладает возможностями для полного прекращения энергопоставок на Украину, но не стремится к этому. А по словам Сийярто, около 40% всей электроэнергии, ввозимой на украинскую территорию, поступает именно с венгерской стороны.

Атаки на трубопровод уже случались ранее. В марте украинский беспилотник поразил одну из станций, что также привело к перебоям с поставками. Тогда ответственность за удар взяли на себя всушники.

Напомним, ранее появились детали атаки террориста-смертника на Крымский мост.