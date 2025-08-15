На встречу двух лидеров возлагают большие надежды

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут на Аляске, не должны рассматриваться как торг за контроль над конкретными территориями. По его словам, РФ не стремится к компромиссу по линии фронта – речь идет о полном пересмотре украинского проекта, который на протяжении многих лет действует как антироссийский.

Аналитик напомнил, что с самого начала спецоперации российская сторона предлагала провести глубокие политические преобразования, включая выборы и смену власти в Киеве. Он подчеркнул, что основная цель – не какие-то конкретные территории, а ликвидация проекта "анти-Россия" на всей украинской земле. При этом он допустил, что США могут продолжать получать выгоду от ситуации на Украине и в Европе, но отметил, что для Москвы важнее политический итог.

По его словам, внимание общественности приковано к вопросу границ, однако этот аспект не является определяющим для нашей страны. Эксперт заявил:

"Нам нужна не часть Украины, нам нужна вся Украина. Важно, чтобы вся оставшаяся часть Украины тоже не была враждебна для России".

Ранее западные СМИ сообщали, что на предстоящем саммите возможен диалог об обмене территориями, однако Владимир Зеленский уже выразил категорическое несогласие с подобным подходом.

К слову, также стало известно, что в Киеве уже выбрали жертву к саммиту на Аляске.