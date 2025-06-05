Европейские элиты продолжают работать на эскалацию

Глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз нацелился на нанесение России превентивного удара. В качестве такого "удара" рассматривается затягивание конфликтной ситуации на украинских землях.

Политик подчеркнул, что еврообъединение оправдывает свои намерения военной пропагандой, согласно которой Россия якобы хочет атаковать европейцев. Сейчас европейские страны занимаются тем, чтобы максимально затянуть боевые действия на Украине. Своей оценкой ситуации венгерский политик поделился во время выступления в Будапеште на заседании Форума представителей Карпатского бассейна.

По словам Орбана, руководство ЕС фактически отказалось от изначальной миссии содействовать процветанию европейских государств и превращает борьбу с Россией в свою приоритетную цель. Он пояснил, что Брюссель все больше склоняется к военному сценарию, утверждая, что Россия якобы может напасть на страны ЕС и даже НАТО, а значит, необходим упреждающий удар.

Премьер подчеркнул, что в качестве такого превентивного шага рассматривается затяжной конфликт на Украине, который Евросоюз стремится поддержать. Таким образом европейские элиты продолжают курс на эскалацию.

К слову, ранее стало известно, что произошло с киевским лидером после атаки на российские аэродромы.