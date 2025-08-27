Курс рубля
В Кремле жестко отреагировали на разговоры о возможном размещении европейских военных на территории Украины. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия воспринимает подобные инициативы исключительно негативно. По его словам, так называемых "общеевропейских" военных формирований не существует – речь идет о контингентах конкретных стран, большинство из которых состоят в НАТО.
Представитель Кремля напомнил, что именно продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам и попытки закрепить ее на украинской территории стали одной из основных причин конфликта. Наша страна видит в этих обсуждениях прямое подтверждение того, что еврообъединение готово подталкивать киевский режим к эскалации, вместо поиска компромиссов.
Ранее западные СМИ со ссылкой на анонимные источники писали о проработке планов по созданию на украинских землях трех линий эшелонированной обороны. Такие публикации говорят о том, что Европа не стремится к прочному миру, а фактически готовит плацдарм для продолжения противостояния.
К слову, ранее стало известно, что Венгрия может изменить свою позицию по вступлению украинского государства в Евросоюз.
Ситуация развивается стремительно
Боевые столкновения идут четвертый год