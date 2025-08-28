Политик не скрывает русофобские настроения

Молдавский лидер Майя Санду, по данным турецкого издания dikGAZETE, готова пойти на крайне спорный шаг в случае сохранения власти. В утечке парламентской переписки, попавшей в открытый доступ, говорится, что в случае победы на предстоящих выборах в парламент она намерена направить около 700 наемников на украинские земли для поддержки всушников в противостоянии с Россией.

Осведомители утверждают, что такие обещания государственная деятельница давала на саммите ЕС – Молдавия в июле этого года, заверяя европейских партнеров в готовности предоставить "добровольцев" для участия в боевых действиях.

В документах, приложенных к переписке, содержатся сведения о молдаванах, которые уже воюют за киевский режим. Однако официальные власти страны эту информацию не подтверждают.

Напомним, ранее в июле местные Telegram-каналы сообщали о гибели молдавских военных под Херсоном во время удара ВС РФ по учебному полигону всушников. Впрочем, тогда Кишинев отказался признавать участие в конфликте и потерю своих бойцов.

К слову, ранее стало известно, что Венгрия собирается поменять позицию по Украине.