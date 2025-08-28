Санду пообещала отправить наемников на Украину - СМИ

Раскрыт план подлого удара Санду по России
Майя Санду. Кадр: YouTube
продолжениеВСУ устроили массовую атаку на регионы России
Политик не скрывает русофобские настроения

Молдавский лидер Майя Санду, по данным турецкого издания dikGAZETE, готова пойти на крайне спорный шаг в случае сохранения власти. В утечке парламентской переписки, попавшей в открытый доступ, говорится, что в случае победы на предстоящих выборах в парламент она намерена направить около 700 наемников на украинские земли для поддержки всушников в противостоянии с Россией.

Осведомители утверждают, что такие обещания государственная деятельница давала на саммите ЕС – Молдавия в июле этого года, заверяя европейских партнеров в готовности предоставить "добровольцев" для участия в боевых действиях.

В документах, приложенных к переписке, содержатся сведения о молдаванах, которые уже воюют за киевский режим. Однако официальные власти страны эту информацию не подтверждают.

Напомним, ранее в июле местные Telegram-каналы сообщали о гибели молдавских военных под Херсоном во время удара ВС РФ по учебному полигону всушников. Впрочем, тогда Кишинев отказался признавать участие в конфликте и потерю своих бойцов.

К слову, ранее стало известно, что Венгрия собирается поменять позицию по Украине.

Источник: dikGAZETE ✓ Надежный источник
По теме

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Трамп сломил Орбана: Венгрия меняет позицию по Украине

Американский лидер нашел аргументы для того, чтобы переубедить своего венгерского коллегу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей