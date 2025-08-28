ВСУ запустили сотню дронов на регионы России, все сбиты

ВСУ устроили массовую атаку на регионы России
Противник продолжает бить по мирным городам

Главное оборонное ведомство нашей страны сообщило, что в ночь с 27 на 28 августа силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 102 "крылатых засланца", запущенных всушникамм.

Атаки носили массированный характер: 22 дрона сбили над акваторией Черного моря, еще по 21 – над Ростовской и Самарской областями. Кроме того, 18 беспилотников уничтожили под Краснодаром, 11 – у Крыма, по три – под Саратовом и Воронежем, два – под Волгоградом и один – над Азовским морем.

Как и ранее, удары противника были направлены на мирные города. Киевский режим продолжает использовать тактику террора, запуская дроны вглубь российской территории.

Тем не менее, благодаря работе российских зенитчиков ни один аппарат не достиг цели. Современные комплексы ПВО показали высокую эффективность, так что противник не смог нанести серьезный ущерб.

К слову, ранее был раскрыт план подлого удара Майи Санду по России. Политик давно не скрывает русофобские настроения.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
