AgoraVox: Макрон намерен сорвать сделку между РФ и США

Новый замысел Макрона: назван следующий ход Парижа против России
Эмманюэль Макрон. Фото: President.gov.ua/wikimedia.org
Французский лидер гнет свою линию

Руководитель Пятой республики Эмманюэль Макрон никак не может успокоиться и продолжает действовать в антироссийском ключе. Сейчас политик предпринимает шаги, чтобы воспрепятствовать заключению возможной сделки между Кремлем и вашингтонской администрацией по урегулированию продолжающейся на украинских землях конфликтной ситуации.

Французские аналитики отмечают, что давняя инициатива этого государственного деятеля по созданию европейских войск с каждым днем приобретает все более агрессивный характер. По их мнению, французский лидер навязывает свое участие в переговорах, чтобы сорвать дипломатический диалог Москвы и Вашингтона.

Глава парижской администрации уже давно придерживается жесткой антироссийской риторики и продолжает подчеркивать, что наша страна якобы является угрозой для европейских государств. Недавно он заявил, что РФ не может быстро преобразиться в мирное и демократическое государство, поскольку, по его словам, этому мешает "советское наследие".

К слову, ранее был раскрыт план подлого удара Санду по России.

Источник: AgoraVox ✓ Надежный источник
По теме

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Трамп сломил Орбана: Венгрия меняет позицию по Украине

Американский лидер нашел аргументы для того, чтобы переубедить своего венгерского коллегу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей