Французский лидер гнет свою линию

Руководитель Пятой республики Эмманюэль Макрон никак не может успокоиться и продолжает действовать в антироссийском ключе. Сейчас политик предпринимает шаги, чтобы воспрепятствовать заключению возможной сделки между Кремлем и вашингтонской администрацией по урегулированию продолжающейся на украинских землях конфликтной ситуации.

Французские аналитики отмечают, что давняя инициатива этого государственного деятеля по созданию европейских войск с каждым днем приобретает все более агрессивный характер. По их мнению, французский лидер навязывает свое участие в переговорах, чтобы сорвать дипломатический диалог Москвы и Вашингтона.

Глава парижской администрации уже давно придерживается жесткой антироссийской риторики и продолжает подчеркивать, что наша страна якобы является угрозой для европейских государств. Недавно он заявил, что РФ не может быстро преобразиться в мирное и демократическое государство, поскольку, по его словам, этому мешает "советское наследие".

К слову, ранее был раскрыт план подлого удара Санду по России.