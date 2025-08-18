Дугин прокомментировал слухи о том, что Брижит Макрон — мужчина

Брижит — мужчина? Макроны наняли сыщиков и разоблачили сами себя
Эммануэль Макрон с женой. Фото: соцсети
Скандал вокруг первой леди набирает обороты

Слухи о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, вспыхнули с новой силой. Вместо того чтобы развеять домыслы, семья французского президента пошла другим путем – подала иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс и наняла частных детективов. Именно эта женщина утверждает, что первая леди принадлежит к мужскому полу.

Оуэнс – мать троих детей, замужем за миллионером, представительницей радикальных взглядов не является. Тем не менее, Макроны считают ее угрозой и хотят найти какие-нибудь компрометирующие сведения. Детективы из американской фирмы Nardello & Co начали копать под журналистку еще до подачи иска. Сам процесс запущен в штате Делавэр.

Философ Александр Дугин считает происходящее позором для Европы. Он отметил, что вместо открытого ответа на вопросы о прошлом Брижит, демонстрации каких-то старых фотографий или выписок французская чета занялась дискредитацией критика. Их стратегия – не опровергать обвинения, а "замазывать" оппонента: якобы раз она консерватор и правых взглядов, то значит, чуть ли не агент Кремля.

Дугин назвал это "ослепительным бредом" и заявил, что вместо опровержений семья Макронов только подлила масла в огонь и разоблачила сама себя.

"Не знаю, как воображение работает у потребителя этого уже совершенно ослепительного бреда, с помощью которого президент Франции и его непонятный мужежена, женомуж защищаются. Это, конечно, верх, на мой взгляд, неадекватности", – отметил философ.

К слову, ранее журналистка обнародовала пикантную просьбу Трампа о жене Макрона.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
На Западе закатили истерику из-за совместного шага Путина и Трампа

Европейские политики следят за каждым шагом двух президентов

"Врезать раскаяние": в Японии выступили с важным признанием

Токио четко обозначил свою позицию

