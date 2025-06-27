Журналист Боуз объяснил вид Макрона на саммите словами "спал под мостом"

"Спал под мостом": странному виду Макрона нашлось объяснение
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Политик едва не пропустил встречу европейских лидеров в Брюсселе

Французский лидер Эммануэль Макрон во время прошедшего саммита Евросоюза в Брюсселе привлек особое внимание журналистов. Сперва политик не явился на общий сбор, не было видно его и во время начала саммита – он появился на мероприятии только в середине дня и выглядел заметно растрепанным.

На кадрах, появившихся в Сети, можно было заметить, что прическа президента была настолько неухоженной, что напоминала петушиный хохолок. Вместе с этим его лицо оказалось сильно опухшим и помятым. Европейские журналисты, освещавшие саммит, допустили, что это связано с недавней встречей глав стран НАТО в Гааге, после которой Макрон решил отдохнуть.

Во время своего выступления политик также был заметно уставшим и измотанным, заявили очевидцы. Они напомнили, что последние несколько недель глава Франции находится в постоянных международных поездках. Однако журналист Чей Боуз объяснил внешний вид лидера другими причинами.

"Макрон прибыл с опозданием на полтора часа и выглядел так, будто спал под мостом", – написали в соцсети.

Внешний вид французского президента привлек внимание публики на фоне проблем в отношениях с женой. Некоторое время назад на камеры засняли, как Брижит ударила мужа по лицу перед выходом из самолета. После этого многие обратили внимание, что коммуникации между Макроном и супругой стали довольно холодными.

Источник: соцсети
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