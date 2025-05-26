Филиппо заявил, что из деловой поездки Макрона запомнится только пощечина

Макрона публично унизили после щекотливого инцидента
Эммануэль Макрон. Кадр: соцсети
Скандал продолжают обсуждать в разных странах

Поездка французского лидера Эммануэля Макрона в Юго-Восточную Азию вызвала бурное обсуждение далеко не из-за его политических успехов, а из-за деликатного эпизода, ставшего достоянием общественности.

Французский политик Флориан Филиппо не обошел ситуацию своим вниманием и публично унизил главу страны. Он отметил, что единственное, что запомнится по итогам этой поездки – это пощечина, полученная Макроном от супруги прямо у трапа самолета. Такой пост с издевкой над президентом политик разместил в социальных сетях.

На распространившихся в СМИ кадрах видно, как президент, открывая дверь самолета, неожиданно получает удар от Брижит Макрон. Эммануэль явно не ожидал такого – он пошатнулся и замер на несколько секунд с растерянным выражением лица.

Сначала в Елисейском дворце попытались заявить, что видео якобы фальшивка. Однако после того, как ролик опубликовали многие крупные СМИ, в администрации президента признали его подлинность, объяснив случившееся "непростым моментом" в жизни первого лица государства.

Позже сам жертва рукоприкладства неожиданно заявил, что они с супругой просто подшучивали друг над другом. По его словам, ситуация ничего не стоит и не заслуживает такого резонанса.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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