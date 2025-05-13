Ролик продолжают обсуждать во многих странах

Официальный представитель главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы "Соловьев Live" обратила внимание на отсутствие реакции со стороны немецких властей по поводу появившегося в Сети скандального видеоролика с участием Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера.

Она указала на любопытную деталь: Берлин предпочел промолчать и решил "пересидеть" ситуацию, не вступая в обсуждение. Дипломат также добавила, что Франция все же отреагировала на ситуацию, назвав видео подделкой, однако никаких просьб к Киеву о прекращении распространения сомнительных материалов Париж так и не направил.

Речь идет о видео, снятом в купе поезда, направлявшегося в Киев, где трое западных лидеров запечатлены за одним столом. На записи видно, как перед президентом Франции лежит сверток белого цвета, а перед немецким канцлером – предмет, напоминающий ложку.

Как утверждается, после появления камер политики попытались скрыть эти объекты из поля зрения. Это вызвало волну обсуждений в интернете, где пользователи предположили, что речь может идти о запрещенных веществах.

Захарова подчеркнула, что решение молчать в подобных ситуациях тоже является весьма выразительной формой реакции.

К слову, ранее в Раде признали неловкую правду об Украине.